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Ответы (33-34)
Ответы (35-36)
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Задачники (прототипы)
Задание 1-5. Листы бумаги 1
Задание 1-5. Листы бумаги 2
Задание 1-5. Листы бумаги (теория)
Задание 1-5. Участок 1
Задание 1-5. Участок 2
Задание 1-5. Маркировка шин
Задание 1-5. Печь для бани 1
Задание 1-5. Печь для бани 2
Задание 1-5. Квартира 1
Задание 1-5. Квартира 2
Задание 06. Числа и вычисления
Задание 06. Теория
Задание 07. Числовые неравенства, координатная прямая
Задание 08. Числа, вычисления и алгебраические выражения
Задание 08. Теория
Задание 09. Уравнения
Задание 10. Статистика, вероятности
Задание 10. Теория
Задание 11. Графики функций
Задание 12. Арифметические и геометрические прогрессии
Задание 12. Теория
Задание 13. Алгебраические выражения
Задание 14. Расчеты по формулам
Задание 15. Неравенства
Задание 16. Треугольники
Задание 16. Теория
Задание 17. Окружность, круг и их элементы
Задание 17. Теория
Задание 18. Многоугольники
Задание 18. Теория
Задание 19. Фигуры на квадратной решётке
Задание 19. Теория
Задание 20. Анализ геометрических высказываний
Задание 21.
Алгебраические выражения, уравнения и неравенства
Задание 22. Текстовые задачи
Задание 23. Функции и их свойства. Графики функций
Задание 24. Геометрическая задача на вычисление
Задание 25. Геометрическая задача на доказательство
Задание 26. Геометрическая задача повышенной сложности
ОТВЕТЫ